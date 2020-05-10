В Новосокольниках сотрудники Госавтоинспекции поздравили водителей и пешеходов с Днем Победы

17:19, 10 мая 2020, ПАИ

Сотрудники новосокольнической Госавтоинспекции поздравили водителей и пешеходов с Днём Победы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, утром прошла акция «Победе безопасные дороги», организованная сотрудниками Госавтоинспекции. Полицейские вручали участникам дорожного движения флаги, как символ Дня Победы и напоминали горожанам о правилах дорожного движения и уважении друг к другу.

Такие акции пройдут во всей области, подчеркнули в пресс-службе ведомства.