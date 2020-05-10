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Общество

В Новосокольниках сотрудники Госавтоинспекции поздравили водителей и пешеходов с Днем Победы

Сотрудники новосокольнической Госавтоинспекции поздравили водителей и пешеходов с Днём Победы. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Сотрудники новосокольнической Госавтоинспекции поздравили водителей и пешеходов с Днём Победы. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, утром прошла акция «Победе безопасные дороги», организованная сотрудниками  Госавтоинспекции. Полицейские вручали участникам дорожного движения флаги, как символ Дня Победы и напоминали горожанам о правилах дорожного движения и уважении друг к другу.

Такие акции пройдут во всей области, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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