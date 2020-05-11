Псковские пограничники приняли «Эстафету Победы» от коллег из Санкт-Петербурга

12:37, 11 мая 2020, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области приняли «Эстафету Победы» от коллег из Санкт-Петербурга. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, патриотическая акция в приграничных населённых пунктах Гдовского района прошла с отданием воинских почестей погибшим героям Великой Отечественной войны.

Торжественное мероприятие было проведено и в Пскове. Пограничники почтили память погибших советских воинов минутой молчания, возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата.

Далее «Эстафета Победы» проследует по рубежам Псковской области, побывает в Печорском, Пыталовском, Красногородском, Себежском районах.

Символ эстафеты – кубок в виде пограничного столба – передадут смоленским коллегам в Невельском районе.

«Эстафета Победы» проходит вдоль внешних границ государств СНГ. Её целью является единение народов и укрепление дружбы стран СНГ, сохранение и увековечивание памяти о героической борьбе наших народов против фашизма. В феврале этого года псковские пограничники приняли от белорусских коллег «Эстафету Победы», стартовавшую в Бресте.

Финиширует «Эстафета Победы» в День пограничника, 28 мая, в Москве у Могилы Неизвестного Солдата.