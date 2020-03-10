Как и где можно использовать вагонку?

13:21, 11 мая 2020, ПАИ

Вагонка представляет собой панель из дерева, которая используется для облицовки стен, потолка. Особенность – наличие шип-паза. Благодаря такому конструктивному решению обеспечивается относительно простой и быстрый монтаж. Использовать панели можно как при внутренних, так и при наружных работах.

Если вы пройдёте по ссылке http://realwood.ru/products/vagonka/, то отметите, что сегодня в продаже представлены профили нескольких разновидностей:

евровагонка;

штиль;

софт-лайн.

В каталоге представлена продукция торговой марки REAL WOOD. Заказать товар можно непосредственно на сайте. Продажа пиломатериалов этого бренда ведётся также четь розничную сеть по всей России. Например, в пригороде Пскова открылся филиал «Реалвуд Псков». При монтаже первого типа получается разноуровневая поверхность, так как в конструкции присутствуют полки. Штиль отличается от предыдущего типа тем, что выглядит более сглаженно и плавно, так как отсутствуют полки. У варианта софт-лайн есть сглаженный угол сгиба. Использовать представленные типы можно для оформления стен и потолков в жилых домах, ресторанах. Они подходят для отделки лоджий, балконов, бань. При необходимости вагонку можно покрасить в любой цвет.

Преимущества вагонки

Вагонка считается одним из самых популярных пиломатериалов. Он появился на строительном рынке достаточно давно, но и сегодня не утратил своей популярности. Причина высокого спроса заключается в ключевых преимуществах профиля. Среди главных плюсов стоит отметить:

экологичность и безопасность в использовании;

универсальность (подходит для внутренней и наружной отделки);

антисептические свойства;

дополнительную звукоизоляцию стен и потолка.

В конструкции досок есть элементы, которые позволяют плотно скрепить планки между собой. Они называются шип-пазами. Благодаря подобному конструктивному решению монтаж не занимает много времени. Готовое покрытие отличается эстетичностью. Оно не только станет изюминкой интерьера, но и наполнит комнату особым ароматом. Некоторые породы древесины обладают антисептическими свойствами, например лиственница.

Вагонка из натурального дерева – это экологичный и чистый материал, который в процессе использования не выделяет токсичных и опасных соединений. По этой причине вагонка идеально подходит для оформления жилых комнат. Она удачно будет смотреться в интерьере, оформленном в стиле прованс, экостиль. Сегодня всё чаще этот материал можно встретить в современном интерьере. Чаще всего покрытие окрашивается в светлые тона. Отделка под дерево отлично сочетается со стеклом, натуральным и искусственным камнем, хромированным металлом, что раскрывает возможности для реализации самых смелых дизайнерских идей.

По материалам сайта http://realwood.ru/.