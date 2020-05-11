800 тысяч рублей лишились жители Псковской области в майские праздники из-за мошенников

14:09, 11 мая 2020, ПАИ

В майские праздники дистанционные мошенники похитили у жителей Псковской области почти 800 тысяч рублей. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления МВД.

8 мая жертвами дистанционных преступников стали жители Пскова и Великих Лук. Две 49-летние псковички после общения с лжебанкирами лишились 8 и 70 тысяч рублей. Преступники напугали женщин сообщением о том, что с их счетов пытаются снять денежные средства, и попросили продиктовать код безопасности из СМС-сообщения.

А 56-летней великолучанке мошенники предложили получить прибыль от ставок на бирже. Однако вместо получения дивидендов женщина лишилась 660 тысяч рублей.

9 мая 24-летняя жительница посёлка Идрица Себежского района через социальные сети попыталась приобрести диван. Злоумышленник попросил девушку перевести предоплату в размере 9 тысяч рублей, после чего пропал.

Полиция возбудила уголовные дела и ведёт расследование.