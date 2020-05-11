0
17:41
Передача о сокровищах псковского купца Плюшкина выйдет на канале «Культура» 15 мая
16:43
Все российские семьи с детьми от 3 до 15 лет получат по 10 тысяч рублей
16:24
12 мая в России завершается период нерабочих дней
15:34
Художник рассказал о работе над муралом в честь 75-летия Победы в Гдове
15:00
В музее-заповеднике «Михайловское» открылась виртуальная выставка Владимира Алексеева
13:04
11 мая индекс самоизоляции в Пскове ниже, чем в Москве и Петербурге
12:37
Псковские пограничники приняли «Эстафету Победы» от коллег из Санкт-Петербурга
Еще новости
Общество

800 тысяч рублей лишились жители Псковской области в майские праздники из-за мошенников

В майские праздники дистанционные мошенники похитили у жителей Псковской области почти 800 тысяч рублей. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления МВД.

8 мая жертвами дистанционных преступников стали жители Пскова и Великих Лук. Две 49-летние псковички после общения с лжебанкирами лишились 8 и 70 тысяч рублей. Преступники напугали женщин сообщением о том, что с их счетов пытаются снять денежные средства, и попросили продиктовать код безопасности из СМС-сообщения.

А 56-летней великолучанке мошенники предложили получить прибыль от ставок на бирже. Однако вместо получения дивидендов женщина лишилась 660 тысяч рублей.

9 мая 24-летняя жительница посёлка Идрица Себежского района через социальные сети попыталась приобрести диван. Злоумышленник попросил девушку перевести предоплату в размере 9 тысяч рублей, после чего пропал.

Полиция возбудила уголовные дела и ведёт расследование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Передача о сокровищах псковского купца Плюшкина выйдет на канале «Культура» 15 мая
11 мая 2020
Передача о сокровищах псковского купца Плюшкина выйдет на канале «Культура» 15 мая
Все российские семьи с детьми от 3 до 15 лет получат по 10 тысяч рублей
11 мая 2020
Все российские семьи с детьми от 3 до 15 лет получат по 10 тысяч рублей
12 мая в России завершается период нерабочих дней
11 мая 2020
12 мая в России завершается период нерабочих дней
Художник рассказал о работе над муралом в честь 75-летия Победы в Гдове
11 мая 2020
Художник рассказал о работе над муралом в честь 75-летия Победы в Гдове
В музее-заповеднике «Михайловское» открылась виртуальная выставка Владимира Алексеева
11 мая 2020
В музее-заповеднике «Михайловское» открылась виртуальная выставка Владимира Алексеева
11 мая индекс самоизоляции в Пскове ниже, чем в Москве и Петербурге
11 мая 2020
11 мая индекс самоизоляции в Пскове ниже, чем в Москве и Петербурге
Псковские пограничники приняли «Эстафету Победы» от коллег из Санкт-Петербурга
11 мая 2020
Псковские пограничники приняли «Эстафету Победы» от коллег из Санкт-Петербурга
Видео: В Пскове мужчина отдохнул и нагадил в закрытом кафе
11 мая 2020
Видео: В Пскове мужчина отдохнул и нагадил в закрытом кафе

Идет загрузка...