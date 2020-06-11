Как умершие попадают в статистику по COVID-19

15:41, 10 июня 2020, ПАИ

Коронавирус влияет на весь организм, но чаще и сильнее всего оказываются поражены именно лёгкие — причём патологические изменения при вскрытии врачи видят даже невооружённым глазом. «Легкие становятся очень тяжёлыми, плотными, безвоздушными. Грамотный патолог уже на 90 % может заподозрить эту инфекцию», - рассказал начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Литус. Как проводятся исследования на определение ковид-инфекции у умерших пациентов, рассказали Псковскому агентству информации в областном бюро судебно-медицинской экспертизы.

Несмотря на то что патологоанатом видит последствия коронавируса почти сразу, обследование проводится в несколько этапов. Биологические пробы направляют на вирусологическую экспертизу в Роспотребнадзор, и только после этого, даже если диагноз «ковид» был подтверждён при жизни, формулируется окончательная причина смерти.

«В среднем срок оформления окончательного заключения по вскрытию составляет 2-3 недели. После того, как сделано окончательное заключение по результатам вскрытия, эти данные могут быть использованы в статистике по смертности. Доктор, который делает данное заключение, несёт ответственность за достоверность предоставляемых данных», - пояснил Сергей Литус.

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Поднебесный занимал ключевую позицию в опочецкой больнице, но когда эпидемия в регионе стала набирать обороты, он поехал на передовую, в псковский ковид-центр. Спустя месяц появились первые симптомы. Ухудшение состояния, аппарат искусственной вентиляции легких, «фантастически безотказный врач», каким запомнят его коллеги, скончался 3 июня.

Его смерть вызвала большой резонанс. Врач стал жервтой борьбы с коронавирусом, но в официальную статистику смертности от инфекции не попал — такие комментарии появились сразу после печальной новости. Число жертв пандемии в регионе изменилось только спустя несколько дней.

Сейчас официальные цифры — 12 смертей от коронавируса в Псковской области. За каждой — трагедия и боль. Но общая статистика подтверждает — смертность в регионе находится на рядовом уровне, в ЗАГСах даже подчёркивают: есть двухпроцентное снижение по сравнению с прошлым годом.