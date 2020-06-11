Начался ПАИ-live с главой Красногородского района Валентиной Понизовской

16:01, 10 июня 2020, ПАИ

Глава Красногородского района Валентина Понизовская стала гостьей проекта «Дистанционка» в прямом эфире ПАИ-live. Обсудим ситуацию в районе с реализацией национальных проектов, работу по содержанию дорог в муниципалитете, проблему с лесозаготовителями. Кроме того, поговорим о мерах по борьбе с коронавирусом.

Трансляция прямого эфира традиционно идет на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».