Более 1 млн рублей выделили на ремонт здания Дома культуры в Красногородском районе

16:26, 10 июня 2020, ПАИ

В Красногородском районе на ремонт здания Дома культуры выделили 1 млн 100 тысяч рублей. Об этом рассказала глава района Валентина Понизовская в эфире проекта ПАИ-livе 10 июня.

«1 млн 100 тысяч было выделено на ремонт здания районного Дома культуры в этом году, - рассказала Валентина Понизовская. – Здание танцевального зала районного Дома культуры отремонтировали в прошлом году».

Также глава района напомнила, что в прошлом году в рамках нацпроекта «Образование» прошёл ремонт в Красногородской школе.

«В этом году в Ильинской школе будем ремонтировать зал и кровлю», - добавила Валентина Понизовская.

Глава района также отметила, что участие в нацпроектах позволяет привлекать дополнительные финансовые ресурсы.

«Культуре было уделено меньше всего внимания, учреждения во всех районах требуют ремонта», - отметила Валентина Понизовская.

Также спикер рассказала, что не один год ведётся работа по программе «Комфортная городская среда», добавив, что были продолжены работы по ремонту тротуаров.

«Хочется верить, что и другие направления в районе получат развитие», - отметила глава района.