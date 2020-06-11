0
00:06
Губернатор рассказал о молодом псковиче, спасшем из огня шестерых человек
23:38
Ураган бушевал в нескольких районах Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:51
Губернатор лично контролирует устранение последствий урагана в Бежаницком и Локнянском районах
22:23
Митрополит Тихон назвал Пушкина своим духовным наставником и учителем
21:16
Новая бригада медиков приехала в Псковский COVID-центр из Боткинской больницы
20:55
ВИДЕО: Вторая бригада врачей из Москвы приехала в Псков
20:34
ФОТОФАКТ: Плюсский ФОКОТ застилают искусственным газоном
Еще новости
Общество

Более 1 млн рублей выделили на ремонт здания Дома культуры в Красногородском районе

В Красногородском районе на ремонт здания Дома культуры выделили 1 млн 100 тысяч рублей. Об этом рассказала глава района Валентина Понизовская в эфире проекта ПАИ-livе 10 июня.

«1 млн 100 тысяч было выделено на ремонт здания районного Дома культуры в этом году, - рассказала Валентина Понизовская. – Здание танцевального зала районного Дома культуры отремонтировали в прошлом году».

Также глава района напомнила, что в прошлом году в рамках нацпроекта «Образование» прошёл ремонт в Красногородской школе.

«В этом году в Ильинской школе будем ремонтировать зал и кровлю», - добавила Валентина Понизовская.

Глава района также отметила, что участие в нацпроектах позволяет привлекать дополнительные финансовые ресурсы.

«Культуре было уделено меньше всего внимания, учреждения во всех районах требуют ремонта», - отметила Валентина Понизовская.

Также спикер рассказала, что не один год ведётся работа по программе «Комфортная городская среда», добавив, что были продолжены работы по ремонту тротуаров.

«Хочется верить, что и другие направления в районе получат развитие», - отметила глава района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Губернатор рассказал о молодом псковиче, спасшем из огня шестерых человек
11 июня 2020
Губернатор рассказал о молодом псковиче, спасшем из огня шестерых человек
Ураган бушевал в нескольких районах Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 июня 2020
Ураган бушевал в нескольких районах Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Губернатор лично контролирует устранение последствий урагана в Бежаницком и Локнянском районах
10 июня 2020
Губернатор лично контролирует устранение последствий урагана в Бежаницком и Локнянском районах
Митрополит Тихон назвал Пушкина своим духовным наставником и учителем
10 июня 2020
Митрополит Тихон назвал Пушкина своим духовным наставником и учителем
Новая бригада медиков приехала в Псковский COVID-центр из Боткинской больницы
10 июня 2020
Новая бригада медиков приехала в Псковский COVID-центр из Боткинской больницы
ВИДЕО: Вторая бригада врачей из Москвы приехала в Псков
10 июня 2020
ВИДЕО: Вторая бригада врачей из Москвы приехала в Псков
ФОТОФАКТ: Плюсский ФОКОТ застилают искусственным газоном
10 июня 2020
ФОТОФАКТ: Плюсский ФОКОТ застилают искусственным газоном
ВИДЕО: Ураган, ливень и град обрушились на Локнянский район
10 июня 2020
ВИДЕО: Ураган, ливень и град обрушились на Локнянский район

Идет загрузка...