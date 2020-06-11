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Общество

XXVII Пушкинский театральный фестиваль посмотрели онлайн 62 тысячи зрителей

62 тысячи зрителей посмотрели онлайн XXVII Пушкинский театральный фестиваль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция».

Онлайн-программа проходила в период с 20 мая по 8 июня на сайте. За это время прошли видеотрансляции 22 спектаклей.

В фестивале приняли участие театры из разных регионов России – из Петербурга, Башкортостана, Бурятии, Карелии, Коми-Пермяцкого автономного округа, Красноярского края и многих других, а также театры из Литвы, Эстонии, Финляндии и Израиля.

Онлайн-программа XXVII Пушкинского театрального фестиваля в Пскове прошла при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации.

В программе фестиваля были, в частности, совсем новые спектакли, такие как «Пиковая дама. Игра» (Петербург), «Наводнение» (Улан-Удэ), «Пиковая дама» (Новокузнецк), «Дом. Дочь. Дорога» (Кудымкар). Были и архивные редкости, такие как спектакль Андрия Жолдака «Тарас Бульба» (2000). Наибольший интерес публики вызвали постановки «Шинель. Dress Code», «Тарас Бульба» и в особенности спектакль Эймунтаса Някрошюса «Борис Годунов» (Национальный театр Литвы), созданный на основе трагедии Пушкина.

Совокупное число просмотров материалов фестиваля составило 62 тысячи. О фестивале в целом и об отдельных составляющих его программы вышли десятки материалов в центральной, псковской и даже зарубежной прессе.

Среди зрителей преобладали псковичи, москвичи и петербуржцы. Интерес к фестивалю проявили русскоязычные жители стран Балтии, США и Израиля.

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  • ХХVII Пушкинский театральный фестиваль
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