Контракт на 1 млрд евро подпишет псковская компания с зарубежным партнёром

12:42, 11 июня 2020, ПАИ

Псковская компания готовит к подписанию контракт на один миллиард евро на экспорт продукции. Об этом в эфире ПАИ-live рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская.

Заключение сделки стало возможным благодаря переговорам, проведённым ещё в 2018 году на одной из выставок.

Светлана Ярлыковская отметила, что переговоры, которые предваряют хорошие контракты, необходимо вести грамотно. В том числе встаёт необходимость в переводчиках, которые есть не у каждой компании.

Также спикер рассказала, что псковский Центр поддержки экспорта плотно взаимодействует с коллегами из других регионов. «В одиночку работать невозможно», - подчеркнула Светлана Ярлыковская. Постоянное взаимодействие необходимо и в том случае, когда бизнес функционирует в Псковской области, а предприятие зарегистрировано в другом регионе.