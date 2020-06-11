О научном проекте ПсковГУ, посвящённом 75-летию Победы, расскажут в эфире ПАИ-live

16:08, 11 июня 2020, ПАИ

Проект «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне» будет презентован в эфире ПАИ-live в четверг, 11 июня, в 17:00.

Проект ПсковГУ, получивший поддержку Министерства науки и высшего образования РФ, стартовал 1 июня. Диктофонные записи-воспоминания, архивные фото, письма — участниками научной экспедиции станут историки и филологи ПсковГУ: студенты и преподаватели, а также молодежь других регионов России.

О проекте и его реализации в эфире ПАИ-live расскажут проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал, заведующий научно-образовательной лабораторией «Социогуманитарная регионика», доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ Наталья Большакова, партнер проекта — директор Государственного архива Псковской области и участник проекта студентка университета Екатерина Мазепина.