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Общество

О научном проекте ПсковГУ, посвящённом 75-летию Победы, расскажут в эфире ПАИ-live

Фото: Андрей Степанов.

Проект «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне» будет презентован в эфире ПАИ-live в четверг, 11 июня, в 17:00.

Проект ПсковГУ, получивший поддержку Министерства науки и высшего образования РФ, стартовал 1 июня.  Диктофонные записи-воспоминания, архивные фото, письма — участниками научной экспедиции станут историки и филологи ПсковГУ: студенты и преподаватели, а также молодежь других регионов России. 

О проекте и его реализации в эфире ПАИ-live расскажут проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал, заведующий научно-образовательной лабораторией «Социогуманитарная регионика», доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ Наталья Большакова, партнер проекта — директор Государственного архива Псковской области и участник проекта студентка университета Екатерина Мазепина.

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