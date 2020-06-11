Начался ПАИ-live о проекте «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне»

17:00, 11 июня 2020, ПАИ

Сегодня, 11 июня, в эфире ПАИ-live проходит презентация проекта «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне».

Проект ПсковГУ, получивший поддержку Министерства науки и высшего образования РФ, стартовал 1 июня. Диктофонные записи-воспоминания, архивные фото, письма — участниками научной экспедиции станут историки и филологи ПсковГУ: студенты и преподаватели, а также молодежь других регионов России.

В гостях у ПАИ-live сегодня проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал, заведующий научно-образовательной лабораторией «Социогуманитарная регионика», доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ Наталья Большакова, партнер проекта — директор Государственного архива Псковской области и участник проекта студентка университета Екатерина Мазепина.