Ленты в цветах российского триколора раздают в Пскове

16:37, 11 июня 2020, ПАИ

Накануне Дня России на улицах Пскова активисты волонтёрского центра партии «Единая Россия» начали раздавать прохожим ленты в цветах российского триколора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Всего за 11 и 12 июня планируется раздать пять тысяч лент на главных улицах Пскова. Акция проводится с соблюдением эпидемиологических мер, волонтеры используют средства индивидуальной защиты.

«Люди поддерживают данную акцию, она помогает вспомнить про такой важный праздник для всей страны. Так как мы не можем сейчас проводить мероприятия в режиме офлайн в условиях самоизоляции и ограничительных мер, мы решили подарить людям кусочек праздника с помощью ленточек», – отметила активист волонтерского центра партии «Единая Россия» Алина Кузьменко.