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Общество

Студентка ПсковГУ рассказала о своём участии в научной экспедиции, посвященной 75-летию Победы

Студентка третьего курса факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ Екатерина Мазепина рассказала о своём участии в научной экспедиции, которая посвящена 75-летию Победы, в эфире проекта ПАИ-live 11 июня.

Проект «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне» стартовал 1 июня.

«Научная экспедиция является наиболее действенной и актуальной для сбора материала», - отметила Екатерина Мазепина, добавив, что студенты на начальных курсах проходят практику, на которой заняты общением с информантами.

Такая форма, по словам студентки, погружает информанта в неформальное общение и является наиболее действенной.

«Студенты задействованы в экспедициях, этим заняты студенты факультета русской филологии и иностранных языков, исторического факультета, а когда будут подводиться итоги проекта, присоединятся студенты направления «Реклама и связи с общественностью» для художественного оформления, монтажа, создания видеороликов».

Екатерина Мазепина добавила, что пишет выпускную квалификационную работу по теме «Детство в русском фольклоре», которой занимается уже со второго курса.

«Я писала курсовую по этой теме, проходила практику в лаборатории, эта тема мне интересна и близка, детство военного времени займёт своё место в моей выпускной работе», - отметила Екатерина Мазепина.

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