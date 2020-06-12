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Общество

Правительство выделило Псковской области 1,25 млрд рублей на закупку автобусов

Правительство России выделило Псковской области 1,25 млрд рублей на закупку автобусов для «Псковпассажиравтотранса», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Планируется закупить не менее 200 автобусов «В ближайшее время будем проводить конкурсные процедуры, закупать эти автобусы. Часть подвижного состава будет передана в районные отделения «Псковпассажиравтотранса», а мы со своей стороны взяли на себя обязательство привести в порядок базу «Псковпассажиравтотранса», – пояснил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что нужна кардинальная реконструкция материально-технической базы предприятия. Первый этап работ будет выполнен в этом году. «В течение недели будет готова проектная документация, и мы дадим субсидию предприятию, начнём приводить базу в порядок», – сказал он.

«Вообще, мы планируем полностью перестроить работу предприятия, сделать его современным, постепенно повышать зарплату сотрудникам, повышать качество обслуживания и увеличивать количество автобусов, срок эксплуатации которых не более 5 лет», – добавил Михаил Ведерников.

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