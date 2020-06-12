Москвичи нарисовали в Пскове граффити в благодарность врачам

16:26, 12 июня 2020, ПАИ

В Пскове появилось граффити в благодарность врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, изображение на стену нескольких гаражей на улице Кузбасской дивизии нанесли трое москвичей из команды «Spraypassion».

Молодые люди вдохновились историей борьбы стрит-арта, в которой художники «доделывали» работы друг друга, придавая идее новую оболочку. Они решили «ответить» на граффити неизвестных художников #ВрачиГероиНашегоВремени с нецензурной припиской, а идее придать новое, позитивное звучание.

«Мы делаем то же самое, но в другой оболочке. Это ответ на вандализм актом созидания», – сказали ребята.

Команда москвичей занимается граффити профессионально, и эта не первая их масштабная работа.