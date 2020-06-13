Опубликован состав жюри фестиваля «Словенское поле - 2020»

17:53, 13 июня 2020, ПАИ

Опубликован состав жюри конкурсной программы фестиваля «Словенское поле – 2020». С полным составом жюри конкурсной программы фестиваля можно ознакомиться здесь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Поэтический фестиваль «Словенское поле» пройдёт в Псковской области в десятый раз. Конкурсная программа фестиваля 2020 года включает одноимённый конкурс исторической поэзии и конкурс духовной лирики «Свет обители», который проводится по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

В 2020 году впервые предусмотрена возможность очного и заочного участия в конкурсной программе фестиваля. Все предыдущие годы заочное участие не допускалось.

Фестиваль «Словенское поле» традиционно проводится в Пскове и Изборске в последние выходные июля. В 2020 году проведение фестиваля было запланировано на лето, однако в связи с пандемией коронавируса принято решение о переносе очных мероприятий этого поэтического форума на сентябрь.

Сейчас идут переговоры с партнёрами фестиваля об уточнении даты его проведения.

После определения новой даты проведения «Словенского поля» будут продлены сроки приёма заявок на участие в очной программе фестиваля.

Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле – 2020» приводится в рамках литературно-исторического проекта «Чтобы помнили» с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.