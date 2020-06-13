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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Пушкиногорском районе

13 июня один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Пушкиногорском районе, сообщили Псковскому агентству информации очевидцы происшествия.

Фото: очевидцы происшествия

На повороте с объездной на Пушкинские Горы столкнулись автомобили Volkswagen и BMW. В результате столкновения автомобиль Volkswagen съехал в кювет, водитель погиб на месте. Машины получили сильные технические повреждения. 

Фото: очевидцы происшествия

По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб и двое пострадало. Пострадавших госпитализировали в Островскую больницу. По словам очевидцев, проезд был перекрыт, на месте работает полиция и МЧС.Обстоятельства произошедшего уточняются. 

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