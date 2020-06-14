З0 тысяч рублей обещают за информацию о похитителе велосипеда в Пскове

11:50, 14 июня 2020, ПАИ

9 июня в 02:40 неизвестный мужчина угнал велосипед из подъезда дома № 4 на улице Завеличенской в деревне Борисовичи Псковского района.

Злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения.

За достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступника и раскрытию преступления, объявлена награда в 30 тысяч рублей. Вознаграждение за информацию о преступнике будет выплачено после его задержания.

Все, кому что-либо известно о местонахождении преступника, могут написать на электронную почту: redactor@informpskov.ru. Анонимность гарантируется.