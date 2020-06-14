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Общество

Новую аппаратуру закупили для Бежаницкого центра культуры

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

В Бежаницком центре культуры идёт монтаж звуковой и световой аппаратуры, которую закупили на средства партийного проекта «Единой России». Об этом губернатор Псковской области рассказал в своём Instagram.

«Поддержка культуры в Псковской области происходит по нескольким направлениям. На мой взгляд, одно из важнейших – это развитие центров, домов культуры и библиотек в отдалённых от Пскова райцентрах и посёлках», – написал Михаил Ведерников.

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

Глава региона отметил, что в прошлом году по нацпроекту «Культура» отремонтировали Бежаницкий центр культуры. Сотрудники учреждения въехали в отремонтированное здание в начале года и даже успели провести несколько мероприятий до введения ограничительных мер из-за коронавируса.

На оборудование для центра культуры выделили 400 тысяч рублей по партпроекту «Единой России» «Культура малой родины».

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

«Надеюсь, местные жители оценят новый культурный центр и с удовольствием будут проводить там время, отдыхать и обучаться», – подытожил губернатор.

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