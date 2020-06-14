Будут ли заселять в один номер неженатые пары, рассказали в гостиничной ассоциации

19:55, 14 июня 2020, ПАИ

Президент Российской гостиничной ассоциации уверен, что отели и гостиницы смогут на своё усмотрение заселять приехавших вместе туристов в один номер. Как пишет «Российская газета», в условиях ограничения в связи с коронавирусом отели и гостиницы должны будут доказать представителям Роспотребнадзора, что заселяющиеся в один номер пары состоят в семейных отношениях.

Роспотребнадзор рекомендует заселять людей по одному в номер, не считая членов одной семьи. В случае, если в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придётся давать объяснения.

«Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса, и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Однако президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин объяснил изданию, что селить в один номер можно будет не только представителей одной семьи.

«Может заехать пара, необязательно муж и жена, а например, жених и невеста, естественно, они также должны быть в одном номере. Также вместе могут проживать друзья, которые постоянно общаются и вместе летели. Они же и питаться будут за одним столом», – сказал он.

Кроме того, в рекомендациях есть пункт о сопровождающих лицах. «То есть гость может заселиться в один номер с сопровождающим лицом. А сопровождающим может быть кто угодно», – сообщил эксперт.

Геннадий Ламшин заметил, что гостиницы не будут спрашивать подтверждающих документов у гостей, а будут сами определять, можно ли заселить их вместе: если люди приехали вместе, то и поселить их смогут в одном номере.

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