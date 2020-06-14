0
21:37
Концерт псковских исполнителей и музыкантов «Аквариума» прошел под Изборском
20:15
24 года назад в Великих Луках состоялась первая Встреча воздухоплавателей
19:14
Суд оценит правомерность работы крупного магазина одежды в Пскове во время карантина
18:44
Приезжий из соседнего региона завёз коронавирус в себежскую деревню
18:27
ВИДЕО: Водосвятный молебен прошёл у поклонного креста Свято-Пантелеимонова монастыря в Пскове
17:44
Псковский клуб дзюдо собирает вещи для воспитанников интерната
16:39
В Великих Луках устанавливают 45-метровое колесо обозрения
Еще новости
Общество

Будут ли заселять в один номер неженатые пары, рассказали в гостиничной ассоциации

Президент Российской гостиничной ассоциации уверен, что отели и гостиницы смогут на своё усмотрение заселять приехавших вместе туристов в один номер. Как пишет «Российская газета», в условиях ограничения в связи с коронавирусом отели и гостиницы должны будут доказать представителям Роспотребнадзора, что заселяющиеся в один номер пары состоят в семейных отношениях.

Роспотребнадзор рекомендует заселять людей по одному в номер, не считая членов одной семьи. В случае, если в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придётся давать объяснения.

«Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса, и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Однако президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин объяснил изданию, что селить в один номер можно будет не только представителей одной семьи.

«Может заехать пара, необязательно муж и жена, а например, жених и невеста, естественно, они также должны быть в одном номере. Также вместе могут проживать друзья, которые постоянно общаются и вместе летели. Они же и питаться будут за одним столом», – сказал он.

Кроме того, в рекомендациях есть пункт о сопровождающих лицах. «То есть гость может заселиться в один номер с сопровождающим лицом. А сопровождающим может быть кто угодно», – сообщил эксперт.

Геннадий Ламшин заметил, что гостиницы не будут спрашивать подтверждающих документов у гостей, а будут сами определять, можно ли заселить их вместе: если люди приехали вместе, то и поселить их смогут в одном номере.

Какие направления бронируют туристы из Псковской области, выяснило ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Будут ли заселять в один номер неженатые пары, рассказали в гостиничной ассоциации Суд оценит правомерность работы крупного магазина одежды в Пскове во время карантина Приезжий из соседнего региона завёз коронавирус в себежскую деревню Министр здравоохранения Казахстана госпитализирован с коронавирусом Великолукские медики просят о помощи Владимир Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса 1838 человек заразились коронавирусом в Псковской области В Псковской области среди районов Островский, Псковский и Порховский лидируют в рейтинге заражения коронавирусом В Великих Луках количество заболевших коронавирусом увеличилось до 364 487 человек заразились коронавирусом в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Концерт псковских исполнителей и музыкантов «Аквариума» прошел под Изборском
14 июня 2020
Концерт псковских исполнителей и музыкантов «Аквариума» прошел под Изборском
24 года назад в Великих Луках состоялась первая Встреча воздухоплавателей
14 июня 2020
24 года назад в Великих Луках состоялась первая Встреча воздухоплавателей
Суд оценит правомерность работы крупного магазина одежды в Пскове во время карантина
14 июня 2020
Суд оценит правомерность работы крупного магазина одежды в Пскове во время карантина
Приезжий из соседнего региона завёз коронавирус в себежскую деревню
14 июня 2020
Приезжий из соседнего региона завёз коронавирус в себежскую деревню
ВИДЕО: Водосвятный молебен прошёл у поклонного креста Свято-Пантелеимонова монастыря в Пскове
14 июня 2020
ВИДЕО: Водосвятный молебен прошёл у поклонного креста Свято-Пантелеимонова монастыря в Пскове
Псковский клуб дзюдо собирает вещи для воспитанников интерната
14 июня 2020
Псковский клуб дзюдо собирает вещи для воспитанников интерната
В Великих Луках устанавливают 45-метровое колесо обозрения
14 июня 2020
В Великих Луках устанавливают 45-метровое колесо обозрения
14 июня день рождения отмечает актриса псковского театра Галина Шукшанова
14 июня 2020
14 июня день рождения отмечает актриса псковского театра Галина Шукшанова

Идет загрузка...