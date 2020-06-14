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Общество

Концерт псковских исполнителей и музыкантов «Аквариума» прошел под Изборском

Благотворительный концерт «В окрестностях Изборска» состоялся в воскресенье 14 июня в Псковской области. Трансляция велась на YouTube-канале Троицкого собора.

Благотворительный онлайн-концерт российских звезд и псковской молодежи – новое мероприятие Молодежного центра Троицкого собора, Олега Шавкунова (Шарра) и творческого клуба «Феникс» из города Печоры. Мероприятие прошло в рамках проекта «Добровольцы культуры. Псков».

 

В концерте участвовали псковская команда TheToyZBand и печорская группа "Феникс". Также для зрителей выступали приглашенные музыканты: бас-гитарист Антон Горбунов  (Москва),  барабанщик, экс-участник группы «Аквариум» Олег (Шарр) Шавкунов (Санкт-Петербург), гитарист «Аквариума» Алексей Зубарев (Санкт-Петербург), саксофонист, флейтист, гитарист «Аквариума» Игорь Тимофеев (Санкт-Петербург), тромбонист «Аквариума» Антон Боярских (Санкт-Петербург).

Концерт сопровождался художественным перформансом от члена Союза художников России Натальи Земляной.

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