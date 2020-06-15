1 901 человек заразился коронавирусом в Псковской области

09:13, 15 июня 2020, ПАИ

1 901 человек заразился коронавирусом в Псковской области, что на 63 человека больше, чем днём ранее. Об этом сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

На данный момент проведено уже 32 тысячи 599 исследований. Выздоровели 566 человек, умерли 19 человек.

Статистика по районам выглядит так: Псков – 510, Великие Луки – 381, Бежаницкий район - 8, Великолукский район – 101, Гдовский район – 46, Дедовичский район – 28, Дновский район - 75, Красногородский район – 5, Куньинский район –11, Локнянский район - 5, Невельский район - 69, Новоржевский район – 14, Новосокольнический район - 48, Опочецкий район – 27, Островский район – 156, Палкинский район - 18, Печорский район – 29, Плюсский район – 69, Порховский район - 106, Псковский район – 136, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район - 5, Пыталовский район – 6, Себежский район – 13, Стругокрасненский район – 28, Усвятский район - 1.