Российский писатель: Псков может стать одним из главных туристических мест России

12:04, 15 июня 2020, ПАИ

Псков недооценен туристами, считает российский журналист и писатель Георгий Зотов, который посетил Псковскую область с рабочей поездкой. Свое впечатление от поездки по региону Георгий Зотов высказал в эфире ПАИ-live 15 июня.

«Мне кажется, что у вас есть все задатки, чтобы стать одним из главных туристических мест в России», - отметил гость эфира.

Георгий Зотов рассказал, что сообщил читателям своего блога о визите в Псковскую область, и многих людей заинтересовали эти места, они выразили желание побывать в Пскове.

Также писатель рассказал о своей книге «Череп субботы», в которой упоминается Псковская область. По сюжету, героиня должна выполнить задание – похитить прах Пушкина. Перед тем, как отправиться в следующий город, женщина сидит в кафе и видит Псковский кремль.

Ранее Георгий Зотов заявил, что в Псковской области люди такие же гостеприимные, как на Кавказе.