0
16:02
Поправки в Конституцию обеспечат условия для гармоничного развития ребёнка – Ведерников
15:22
Наталья Юшко возглавила ОЭЗ «Моглино»
15:12
Губернатор Псковской области потребовал объяснительную по нацпроекту «Образование»
14:52
Арбитражный суд Псковской области отказал прокуратуре по иску о детсаде на Карла Маркса
14:35
Александр Козловский: Для псковичей очень важен социальный блок поправок в Конституцию
14:08
Тала Нещадимова объяснила воронки на фото из Фишнёво перед ураганом
13:28
В Псковской области мошенники под видом прокуратуры и Роспотребнадзора вымогают деньги у руководителей предприятий
Еще новости
Общество

Губернатор Псковской области потребовал объяснительную по нацпроекту «Образование»

Фото: Андрей Степанов.

Реализация двух национальных проектов в Псковской области – «Безопасные и качественные дороги» и «Демография» – идет с перевыполнением плана, остальные направления отстают. Об этом на совещании по нацпроектам 15 июня сообщил губернатор Псковской области  Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Совокупный процент отставания по нацпроектам составляет 14%. Наибольший провал наблюдается в реализации нацпроектов «Образование», «Здравоохранение» и «Жилье и городская среда».

Губернатор потребовал у председателя комитета по образованию представить объяснительную, поскольку письмо в правительство, которое планировалось направить еще в мае, до сих пор не составлено. «Кассовое исполнение висит грузом по проекту», - подчеркнул Михаил Ведерников и попросил написать сегодня же письмо и объяснительную.

Также проблемы возникают с осуществлением планов по направлению «Здравоохранение». 8,9 миллиона рублей по проекту «Старшее поколение» уже сняли. «Часть средств правительство может перераспределить на другие цели. Не хотелось бы лишаться средств», - подытожил губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников сообщил, что 166 миллионов рублей на строительство социального городка в Пскове не успели потратить.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Поправки в Конституцию обеспечат условия для гармоничного развития ребёнка – Ведерников
15 июня 2020
Поправки в Конституцию обеспечат условия для гармоничного развития ребёнка – Ведерников
Наталья Юшко возглавила ОЭЗ «Моглино»
15 июня 2020
Наталья Юшко возглавила ОЭЗ «Моглино»
Губернатор Псковской области потребовал объяснительную по нацпроекту «Образование»
15 июня 2020
Губернатор Псковской области потребовал объяснительную по нацпроекту «Образование»
Арбитражный суд Псковской области отказал прокуратуре по иску о детсаде на Карла Маркса
15 июня 2020
Арбитражный суд Псковской области отказал прокуратуре по иску о детсаде на Карла Маркса
Александр Козловский: Для псковичей очень важен социальный блок поправок в Конституцию
15 июня 2020
Александр Козловский: Для псковичей очень важен социальный блок поправок в Конституцию
Тала Нещадимова объяснила воронки на фото из Фишнёво перед ураганом
15 июня 2020
Тала Нещадимова объяснила воронки на фото из Фишнёво перед ураганом
В Псковской области мошенники под видом прокуратуры и Роспотребнадзора вымогают деньги у руководителей предприятий
15 июня 2020
В Псковской области мошенники под видом прокуратуры и Роспотребнадзора вымогают деньги у руководителей предприятий
В Псковской области в преддверии Дня памяти и скорби пройдёт ряд патриотических акций
15 июня 2020
В Псковской области в преддверии Дня памяти и скорби пройдёт ряд патриотических акций

Идет загрузка...