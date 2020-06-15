Губернатор Псковской области потребовал объяснительную по нацпроекту «Образование»

15:12, 15 июня 2020, ПАИ

Реализация двух национальных проектов в Псковской области – «Безопасные и качественные дороги» и «Демография» – идет с перевыполнением плана, остальные направления отстают. Об этом на совещании по нацпроектам 15 июня сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Совокупный процент отставания по нацпроектам составляет 14%. Наибольший провал наблюдается в реализации нацпроектов «Образование», «Здравоохранение» и «Жилье и городская среда».

Губернатор потребовал у председателя комитета по образованию представить объяснительную, поскольку письмо в правительство, которое планировалось направить еще в мае, до сих пор не составлено. «Кассовое исполнение висит грузом по проекту», - подчеркнул Михаил Ведерников и попросил написать сегодня же письмо и объяснительную.

Также проблемы возникают с осуществлением планов по направлению «Здравоохранение». 8,9 миллиона рублей по проекту «Старшее поколение» уже сняли. «Часть средств правительство может перераспределить на другие цели. Не хотелось бы лишаться средств», - подытожил губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников сообщил, что 166 миллионов рублей на строительство социального городка в Пскове не успели потратить.