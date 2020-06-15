Троих псковичей осудят за поджог автомобилей прокурора и адвоката

15:47, 15 июня 2020, ПАИ

Троих жителей Пскова в возрасте от 28 до 35 лет осудят за поджог автомобилей прокурора и адвоката, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В ночь на 22 июня 2017 года находящийся под домашним арестом юрист и бывший спецназовец, чтобы отомстить первому заместителю прокурора Пскова за надзор за ходом и результатами расследуемого в отношении них уголовного дела о мошенничестве, организовали поджог его автомобиля.

Исполнителем выступил другой мужчина, который за денежное вознаграждение с использованием горюче-смазочных материалов уничтожил транспортное средства. Уголовное дело в отношении исполнителя выделено в отдельное производство.

А в ночь на 8 августа 2017 года указанные обвиняемые аналогичным способом руками бывшего заключенного организовали уничтожение автомобиля адвоката за активное участие в арбитражном деле.

Отмечается, что преступления удалось раскрыть спустя два года после изъятия уголовных дел из органов внутренних дел и передачи в аппарат следственного СУ СК России по Псковской области. Уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ находится на рассмотрении в суде.