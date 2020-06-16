Еще 63 тысячи рублей нужно собрать на реабилитацию 7-летней Насти Андреевой из Пскова

09:16, 16 июня 2020, ПАИ

Детский фонд продолжает сбор средств на реабилитацию 7-летней псковички Насти Андреевой. За неделю жители области смогли собрать 20 тысяч рублей, но на очередной курс восстановления не хватает еще 63 тысяч рублей. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» псковского отделения Детского фонда.

Девочка родилась с диагнозами ДЦП, спастическая диплегия и задержка психомоторного развития. Насте Андреевой семь лет, и она не может ходить. Родители делают все, чтобы помочь девочке. Регулярные курсы реабилитации в государственных больницах и платные курсы в частных клиниках дают свои плоды – Настя уже пытается стоять на ножках и лучше двигается.

Пришло время очередной реабилитации: Настю ждут светотерапия, физиопроцедуры, массаж, логопед-дефектолог. Такой курс стоит более ста тысяч рублей.

Помочь Насте можно следующими способами:

1) пожертвовать средства через сайт Детского фонда;

2) сделать пожертвование в офисе Детского фонда;

3) перечислить пожертвование по реквизитам Фонда с пометкой: «Благотворительное пожертвование на Андрееву Н. (дети-инвалиды). НДС – нет»;

Реквизиты:

Р/с 40703810600000000141

Филиал "ЭКСИ-Банк" (АО) Псковский, г. Псков

БИК 045805722

ИНН 6027006057

4) сделать пожертвование с помощью QR-кода.