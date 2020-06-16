0
09:27
Псковского почтальона показали на федеральном канале
09:16
Еще 63 тысячи рублей нужно собрать на реабилитацию 7-летней Насти Андреевой из Пскова
08:32
Стало известно, сколько платили в Псковской области за отстрел волков 75 лет назад
07:40
#СтаньСильнееПокаДома: Боксёры Игорь Зуев и Глеб Голик провели зарядку для пожилых псковичей
22:47
Михаил Ведерников: Голосование по поправкам в Конституцию будет абсолютно безопасным
21:07
Штраф до 100 тысяч рублей грозит священнику за повреждение окна церкви Жён-мироносиц в Пскове
20:37
«Келейник! Викарий! Владыка!»: Митрополит Тихон рассказал о выборе имени своему коту
Еще новости
Общество

Еще 63 тысячи рублей нужно собрать на реабилитацию 7-летней Насти Андреевой из Пскова

Фото: "Детский фонд".

Детский фонд продолжает сбор средств на реабилитацию 7-летней псковички Насти Андреевой. За неделю жители области смогли собрать 20 тысяч рублей, но на очередной курс восстановления не хватает еще 63 тысяч рублей. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» псковского отделения Детского фонда.

Девочка родилась с диагнозами ДЦП, спастическая диплегия и задержка психомоторного развития. Насте Андреевой семь лет, и она не может ходить. Родители делают все, чтобы помочь девочке. Регулярные курсы реабилитации в государственных больницах и платные курсы в частных клиниках дают свои плоды – Настя уже пытается стоять на ножках и лучше двигается.

Пришло время очередной реабилитации: Настю ждут светотерапия, физиопроцедуры, массаж, логопед-дефектолог. Такой курс стоит более ста тысяч рублей.

Помочь Насте можно следующими способами:

1) пожертвовать средства через сайт Детского фонда;

2) сделать пожертвование в офисе Детского фонда;

3) перечислить пожертвование по реквизитам Фонда с пометкой: «Благотворительное пожертвование на Андрееву Н. (дети-инвалиды). НДС – нет»;

Реквизиты:
Р/с 40703810600000000141
Филиал "ЭКСИ-Банк" (АО) Псковский, г. Псков
БИК 045805722
ИНН 6027006057

4) сделать пожертвование с помощью QR-кода.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Псковского почтальона показали на федеральном канале
16 июня 2020
Псковского почтальона показали на федеральном канале
Еще 63 тысячи рублей нужно собрать на реабилитацию 7-летней Насти Андреевой из Пскова
16 июня 2020
Еще 63 тысячи рублей нужно собрать на реабилитацию 7-летней Насти Андреевой из Пскова
Стало известно, сколько платили в Псковской области за отстрел волков 75 лет назад
16 июня 2020
Стало известно, сколько платили в Псковской области за отстрел волков 75 лет назад
#СтаньСильнееПокаДома: Боксёры Игорь Зуев и Глеб Голик провели зарядку для пожилых псковичей
16 июня 2020
#СтаньСильнееПокаДома: Боксёры Игорь Зуев и Глеб Голик провели зарядку для пожилых псковичей
Михаил Ведерников: Голосование по поправкам в Конституцию будет абсолютно безопасным
15 июня 2020
Михаил Ведерников: Голосование по поправкам в Конституцию будет абсолютно безопасным
Штраф до 100 тысяч рублей грозит священнику за повреждение окна церкви Жён-мироносиц в Пскове
15 июня 2020
Штраф до 100 тысяч рублей грозит священнику за повреждение окна церкви Жён-мироносиц в Пскове
«Келейник! Викарий! Владыка!»: Митрополит Тихон рассказал о выборе имени своему коту
15 июня 2020
«Келейник! Викарий! Владыка!»: Митрополит Тихон рассказал о выборе имени своему коту
Посвящённый спасателям мурал появится в Пскове
15 июня 2020
Посвящённый спасателям мурал появится в Пскове

Идет загрузка...