Еще 63 тысячи рублей нужно собрать на реабилитацию 7-летней Насти Андреевой из Пскова
Детский фонд продолжает сбор средств на реабилитацию 7-летней псковички Насти Андреевой. За неделю жители области смогли собрать 20 тысяч рублей, но на очередной курс восстановления не хватает еще 63 тысяч рублей. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» псковского отделения Детского фонда.
Девочка родилась с диагнозами ДЦП, спастическая диплегия и задержка психомоторного развития. Насте Андреевой семь лет, и она не может ходить. Родители делают все, чтобы помочь девочке. Регулярные курсы реабилитации в государственных больницах и платные курсы в частных клиниках дают свои плоды – Настя уже пытается стоять на ножках и лучше двигается.
Пришло время очередной реабилитации: Настю ждут светотерапия, физиопроцедуры, массаж, логопед-дефектолог. Такой курс стоит более ста тысяч рублей.
Помочь Насте можно следующими способами:
1) пожертвовать средства через сайт Детского фонда;
2) сделать пожертвование в офисе Детского фонда;
3) перечислить пожертвование по реквизитам Фонда с пометкой: «Благотворительное пожертвование на Андрееву Н. (дети-инвалиды). НДС – нет»;
Реквизиты:
Р/с 40703810600000000141
Филиал "ЭКСИ-Банк" (АО) Псковский, г. Псков
БИК 045805722
ИНН 6027006057
4) сделать пожертвование с помощью QR-кода.