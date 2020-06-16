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Общество

32,7 млн рублей выиграли псковские проекты в Фонде президентских грантов

19 проектов из Псковской области стали победителями конкурса Фонда президентских грантов в 2020 году. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» проектного офиса «2018».

На реализацию проектов 19 региональных общественных организаций поступит 32,7 миллиона рублей.

Проекты преследуют разные задачи: сохранение исторической памяти, пропаганду здорового образа жизни, поддержку науки, образования, культуры, искусства. Многие организации начнут реализацию проектов летом 2020 года и продолжат работу в следующем году.

«Поздравляем победителей! Уже второй конкурс подряд наш регион сохраняет активные показатели не только участия, но и победы! Это большая заслуга всего института НКО Псковской области, опытных и начинающих общественных деятелей! Я желаю каждой проектной команде получить максимальное удовольствие от реализации президентского гранта! Пусть ваши проекты принесут пользу!» - поздравила советник губернатора Псковской области, руководитель проекта «Команда 2018» Дарья Яковлева.

Среди победителей досуговый центр «Юный техник», Псковский областной еврейский благотворительный центр, зоозащитная организация «Шанс», Союз пенсионеров России, «Добрый город» и другие общественные организации. Список победителей опубликован на сайте Фонда президентских грантов.

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