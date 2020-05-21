Как правильно выбрать матрас в Пскове

10:31, 16 июня 2020, ПАИ

Сегодня покупка матраса не очень дешевое удовольствие. Многие покупатели жертвуют качеством в пользу невысокой цены, но не всегда такая экономия уместна. Помните, что выбрав матрас, на котором вы спите, вы ответственны, как за качество сна, так и за здоровье всего организма. Хороший качественный матрас поможет избавиться вам от таких неприятных недугов, как бессонница, различные боли в мышцах и суставах, а также аллергии.

Ортопедический матрас – это залог полноценного отдыха, который способствует повышению бодрости в течение всего дня. Если ваш матрас неудобный, на нем неправильно располагается позвоночник во время сна, слишком мягкий или, наоборот, жёсткий, то каждое утро вы гарантированно будете просыпаться с чувством дискомфорта, усталостью, раздражительностью и неважным общим состоянием.

Как часто люди покупают матрасы? Правильно, довольно редко и за счёт этого многие не знают, как правильно подобрать максимально подходящий. Многие думают, что достаточно определиться с жёсткостью и размером, но это далеко не так. Сегодня мебельные магазины предлагают большой ассортимент матрасов и порой бывает очень сложно среди них выбрать один. Не всегда продавец-консультант может посоветовать действительно хороший и качественный товар, а иногда и вовсе не разбирается в матрасах. Но если вы собираетесь купить матрасы Псков на сайте интернет-магазина ТОП МАТРАС, то можете существенно сэкономить, воспользовавшись промокодом топ-«матрас 2018». Так вы получите десятипроцентную скидку от цены, указанной в каталоге. Кроме того, независимо от того, в каком регионе вы проживаете, компания доставит ваш товар в любой уголок России.

Виды матрасов

Давайте подробнее рассмотрим какие же они бывают и в чем заключаются основные отличия. Основное отличие матраса – это его начинка. Есть разные технологии производства матрасов и внутренность может кардинально отличаться. Все матрасы можно разделить на несколько типов:

С зависимыми пружинами;

С независимыми пружинами;

Беспружинные.

Матрасы с зависимыми пружинами сделаны таким образом, что внутри все пружины переплетены между собой. Этому типу в основном характерны невысокая цена, но и качество оставляет желать лучшего. Также срок эксплуатации у таких матрасов недолгий. Матрасы с независимыми пружинами более качественные и пользуются популярностью среди покупателей. Цена немного выше, чем на простые матрасы, но, благодаря тому, что все пружины отделены друг от друга и располагаются в специальных отсеках, срок службы намного дольше.