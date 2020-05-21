0
10:09
Медико-диагностический центр «Мед-Скан»: более года успешной работы
15:51
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
18:06
Псковичей приглашают провести неделю Святого Патрика в ресторане «Munhell»
09:48
В Псков приходит федеральная сеть выгодных брендов
15:00
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка»
13:49
Большая развлекательная программа в псковском аквапарке: Когда пройдёт и что будет
20:15
«Думайте и делайте выводы»: Житель Пскова сдал на экспертизу арбузы из крупных торговых сетей
Еще новости
Маркет

Как правильно выбрать матрас в Пскове

Сегодня покупка матраса не очень дешевое удовольствие. Многие покупатели жертвуют качеством в пользу невысокой цены, но не всегда такая экономия уместна. Помните, что выбрав матрас, на котором вы спите, вы ответственны, как за качество сна, так и за здоровье всего организма. Хороший качественный матрас поможет избавиться вам от таких неприятных недугов, как бессонница, различные боли в мышцах и суставах, а также аллергии.

Ортопедический матрас – это залог полноценного отдыха, который способствует повышению бодрости в течение всего дня. Если ваш матрас неудобный, на нем неправильно располагается позвоночник во время сна, слишком мягкий или, наоборот, жёсткий, то каждое утро вы гарантированно будете просыпаться с чувством дискомфорта, усталостью, раздражительностью и неважным общим состоянием.

Как часто люди покупают матрасы? Правильно, довольно редко и за счёт этого многие не знают, как правильно подобрать максимально подходящий. Многие думают, что достаточно определиться с жёсткостью и размером, но это далеко не так. Сегодня мебельные магазины предлагают большой ассортимент матрасов и порой бывает очень сложно среди них выбрать один. Не всегда продавец-консультант может посоветовать действительно хороший и качественный товар, а иногда и вовсе не разбирается в матрасах. Но если вы собираетесь купить матрасы Псков на сайте интернет-магазина ТОП МАТРАС, то можете существенно сэкономить, воспользовавшись промокодом топ-«матрас 2018». Так вы получите десятипроцентную скидку от цены, указанной в каталоге. Кроме того, независимо от того, в каком регионе вы проживаете, компания доставит ваш товар в любой уголок России.

Виды матрасов

Давайте подробнее рассмотрим какие же они бывают и в чем заключаются основные отличия. Основное отличие матраса – это его начинка. Есть разные технологии производства матрасов и внутренность может кардинально отличаться. Все матрасы можно разделить на несколько типов:

Матрасы с зависимыми пружинами сделаны таким образом, что внутри все пружины переплетены между собой. Этому типу в основном характерны невысокая цена, но и качество оставляет желать лучшего. Также срок эксплуатации у таких матрасов недолгий. Матрасы с независимыми пружинами более качественные и пользуются популярностью среди покупателей. Цена немного выше, чем на простые матрасы, но, благодаря тому, что все пружины отделены друг от друга и располагаются в специальных отсеках, срок службы намного дольше.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Медико-диагностический центр «Мед-Скан»: более года успешной работы
21 мая 2020
Медико-диагностический центр «Мед-Скан»: более года успешной работы
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
10 марта 2020
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
Псковичей приглашают провести неделю Святого Патрика в ресторане «Munhell»
06 марта 2020
Псковичей приглашают провести неделю Святого Патрика в ресторане «Munhell»
В Псков приходит федеральная сеть выгодных брендов
25 декабря 2019
В Псков приходит федеральная сеть выгодных брендов
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка»
19 декабря 2019
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка» 2
Большая развлекательная программа в псковском аквапарке: Когда пройдёт и что будет
27 сентября 2019
Большая развлекательная программа в псковском аквапарке: Когда пройдёт и что будет
«Думайте и делайте выводы»: Житель Пскова сдал на экспертизу арбузы из крупных торговых сетей
04 сентября 2019
«Думайте и делайте выводы»: Житель Пскова сдал на экспертизу арбузы из крупных торговых сетей
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»
30 июля 2019
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»

Идет загрузка...