Парады Победы пройдут в 28 российских городах

14:01, 16 июня 2020, ПАИ

В 28 российских городах пройдут парады Победы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, пишет РИА Новости.

«Военные парады и артиллерийские салюты пройдут в городах-героях, а также в городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов», - сообщил Игорь Конашенков, отметив, что парады пройдут в 28 городах.

В других городах и населённых пунктах страны 24 июня будут проведены мероприятия и торжественные шествия с участием военнослужащих.

Решение о проведении парада в честь 75-летия Победы 24 июня принял президент России Владимир Путин.