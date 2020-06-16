Без господдержки сельское хозяйство не выживет - Андрей Козлов

15:34, 16 июня 2020, ПАИ

Без господдержки сельское хозяйство не выживет, уверен председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

В эфире ПАИ-live 16 июня он заявил, что отрицательно относится к мнению о том, что сельскому хозяйству не надо оказывать никакой поддержки. «Сельское хозяйство сложно называть бизнесом, это уклад жизни. Людей сюда можно привлечь только качеством жизни и зарплатой. Эту тему и надо развивать. Если брать опыт Европы, там меры государственное поддерржки на порядок выше. В России меры поддержки - 10-15 евро на гектар, а в Европе - от 150 до 200 евро на гектар», - привёл пример Козлов, отметив, что «хочется достичь уровня соседей-конкурентов».

По его словам, сельское хозяйство как бизнес строится не один год. «Например, чтобы вырастить корову, нужно 3 года», - добавил Андрей Козлов.