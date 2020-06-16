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Общество

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина станет гостьей ПАИ-live

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина станет гостьей ПАИ-live во вторник, 16 июня в 17:00.

Поговорим о ходе приемной кампании, о том, как выпускники университета будут получать дипломы, каким образом будут меняться коридоры и аудитории ПсковГУ, будут ли преподаватели читать лекции, сидя на барных стульях и как обстоят дела в кампусе ПсковГУ и чем завершился суд с предыдущим подрядчиком строительства.

Разговор с ректором ПсковГУ состоится в одной из обновленных аудиторий главного корпуса университета. Смотрите трансляцию на сайте Псковского агентства информации.

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