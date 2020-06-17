Ещё 43 псковича выздоровели после коронавируса

08:55, 17 июня 2020, ПАИ

Ещё 43 псковича выздоровели после коронавируса. Как сообщил в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников, число выздоровевших достигло 639 человек.

По данным на 16 июня, пациентов, которые сумели оправиться после болезни, было лишь 596.

Всего в регионе COVID-19 заразились 2 047 человек, что на 51 человека больше, чем в предыдущие сутки. Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Пскове (565), Великих Луках (403) и Островском районе (167).