Сведения из электронной трудовой книжки в Псковской области можно получить дистанционно

09:07, 17 июня 2020, ПАИ

В Псковской области можно получить дистанционно сведения из электронной трудовой книжки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОПФР по Псковской области.

Сведения из электронной книжки можно получить через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг либо через специальное приложение для смартфонов.

Выписка в форме электронного документа заверена электронно-цифровой подписью ПФР, и по юридической значимости такой документ равен бумажному.

Чтобы войти в личный кабинет, необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации на сайте госуслуг. Для того чтобы войти в личный кабинет, необходимо использовать логин и пароль.

В разделе «Электронная трудовая книжка» выбрать «Заказать справку о трудовой деятельности».

Чтобы заказать выписку из электронной трудовой книжки на портале госуслуг, необходимо зайти в раздел «Услуги».

Обращаем внимание граждан, что в электронной версии трудовой книжки фиксируются сведения начиная с 2020 года. В связи с этим рекомендуется сохранять бумажную трудовую книжку.