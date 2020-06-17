145 семей в Пскове получили продуктовые наборы

10:07, 17 июня 2020, ПАИ

Продуктовые наборы от партнёров Красного Креста получили 145 псковских семей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста, Фонд продовольствия «Русь» и компания Келлогг Рус приступили к реализации нового этапа совместной акции и начали раздачу очередной партии бесплатной продуктовой помощи нуждающимся псковичам в условиях пандемии коронавируса.

Более двух тонн продуктов питания, закупленных на средства, пожертвованные компанией «Келллогг рус», получат семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и пожилые люди из числа целевых групп программ РКК, находящиеся в условиях самоизоляции.

На сегодняшний день 691 человек из 145 семей уже получили продуктовые наборы. Один набор весит более 10 кг и состоит из продуктов длительного хранения первой необходимости – крупы, мука, макаронные изделия, мясные, рыбные и овощные консервы, масло, чай, сахар, соль, молоко и сухарики. Всего планируется распределить 277 наборов продуктов питания стоимостью 302,8 тысяч рублей.

Помощь оказывают малоимущим семьям и тем, кто потерял или так и не нашёл работу в период пандемии. Сотрудники Псковского регионального отделения РКК организовали доставку помощи на дом для 16 пожилых людей из числа детей-войны, находящихся на надомном обслуживании Службы милосердия Красного Креста.

В связи с продолжающимся режимом самоизоляции для пожилых людей и в целях оказания им помощи Псковское региональное отделение Российского Красного Креста приглашает неравнодушных псковичей и всех, кто готов чем-то помочь, поддержать благотворительную деятельность регионального отделения Российского Красного Креста. Помочь можно личным участием, став добровольцем РКК, передать помощь в виде продуктов питания либо пожертвовать денежные средства на расчетный счет регионального отделения.