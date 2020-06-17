Почему появилась сплошная разметка на улице Коммунальной в Пскове, пояснили в УГХ

11:50, 17 июня 2020, ПАИ

Жители Пскова в социальных сетях критикуют новую сплошную разметку на проезжей части улицы Коммунальной. В частности, нововведение не позволяет водителям городской больницы и 2-й поликлиники подъехать напрямую к медучреждениям, а водителям городских автобусов приходится пересекать сплошную при заезде на остановочную площадку.

Создавшуюся ситуацию Псковскому агентству информации прокомментировал и начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов. «Есть проект организации дорожного движения, на основании которого я обязан сделать разметку. Это официальный документ, который утверждён и согласован», – пояснил он.

Николай Баринов отметил, что на 22 июня планируется заседание комиссии по безопасности дорожного движения, где рассмотрят вопросы о сплошных разметках на Рижском проспекте, улицах Маргелова и Коммунальной. «Всё будет зависеть от решения комиссии по безопасности дорожного движения», – добавил Николай Баринов.