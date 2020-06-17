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Общество

«Это кормушка для сбора штрафов»: Дмитрий Цопов недоволен сплошной разметкой на улице Коммунальной

Дмитрий Цопов

«Это кормушка для сбора штрафов», – прокомментировал активист движения «Убитые дороги» Дмитрий Цопов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации нанесение новой сплошной разметки на проезжей части улицы Коммунальной в Пскове.

«Ситуация получается такая, что в микрорайон теперь сложно повернуть, – пояснил он. – Нужно разворачиваться на светофоре на пересечении с улицей Западной, чтобы повернуть в обратном направлении. Наверняка многие будут пересекать сплошную, поворачивая налево».

Дмитрий Цопов рассказал, что местные жители жалуются на вынужденный разворот на улице Западной, поскольку создаётся затор. «Это создание дополнительной проблемы», – отметил он. 

«С точки зрения безопасности – это правильно, от левых поворотов надо уходить. Но конкретно здесь такое решение неоправданно», – добавил Дмитрий Цопов.

Ситуацию с нанесением сплошной разметки на улице Коммунальной прокомментировал и начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов.

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