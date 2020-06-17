Пропал без вести пожилой житель деревни Шилово Псковского района
Пропавшего без вести 83-летнего жителя деревни Шилово Карамышевской волости Псковского района Алексея Владимирова разыскивают полицейские, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Мужчина ушёл из дома 15 июня около 13:00. Приметы пожилого мужчины: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие, седые с лобной залысиной, лицо овальной формы, лоб высокий, глаза голубые, размер обуви 42.
Был одет в коричневый жилет, темно-серые брюки, сине-белую рубашку в клетку, ботинки темного цвета и синюю кепку.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Владимирова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19. Контактные телефоны: 8(8112) 676-851, 676-872 или 02.