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Пропал без вести пожилой житель деревни Шилово Псковского района

Пропавшего без вести 83-летнего жителя деревни Шилово Карамышевской волости Псковского района Алексея Владимирова разыскивают полицейские, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина ушёл из дома 15 июня около 13:00. Приметы пожилого мужчины: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие, седые с лобной залысиной, лицо овальной формы, лоб высокий, глаза голубые, размер обуви 42.

Был одет в коричневый жилет, темно-серые брюки, сине-белую рубашку в клетку, ботинки темного цвета и синюю кепку. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Владимирова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19. Контактные телефоны: 8(8112) 676-851, 676-872 или 02.

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