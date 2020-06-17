Дополнительные выплаты для учителей за работу на ЕГЭ предложили ввести в России

15:24, 17 июня 2020, ПАИ

В России предложили ввести дополнительные выплаты для учителей за работу на ЕГЭ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В Рособрнадзоре и Минпросвещения инициативу партии поддержали.

Вопрос защиты прав учителей и школьников во время пандемии обсуждался на селекторном совещании «Единой России» при участии Рособрнадзора и Минпросвещения. Депутат Госдумы, координатор партпроекта «Новая школа» Алёна Аршинова отметила, что в «Единой России» предлагают установить дополнительную единовременную выплату для учителей за работу на ЕГЭ сверх уже предусмотренной оплаты.

Алёна Аршинова отметила, что в связи с резким переходом на дистанционное образование нагрузка на педагогов возросла.

«Многие из тех, кто задействован в организации и проведении ЕГЭ, не смогут использовать положенные им отпускные дни. В этой связи партия рекомендует всем субъектам России предусмотреть дополнительные выплаты учителям сверх уже установленных», — заявила Аршинова.

Региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников отметил, что инициативы о поддержке учителей очень актуальны и своевременны.

«В Псковской области помощь учителям – это выплаты из областного бюджета по 3 тыс. рублей тем, кто занимался дистанционным обучением. Эта сумма, конечно, не столь велика, поскольку нагрузка значительно увеличилась. Преподаватели на 100% выкладываются, стараются, времени этому уделяют много. Потому такое решение было принято губернатором ещё в апреле, просьбу озвучивали и профсоюзы», - добавил Яников.