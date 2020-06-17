0
16:01
Дмитрий Бугряков: Семья и дети — гарантия будущего России
15:57
Пскович просит отремонтировать тротуарную плитку возле Ботанического сада
15:40
Школы Пскова готовятся к ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:38
Сергей Аржаников: Для части сотрудников псковской типографии есть вакансии уже сейчас
15:28
Некоторые псковские кафе начали процедуру ликвидации
14:38
Каждому сотруднику Псковской областной типографии будут искать новое место работы
14:30
Начался ПАИ-live с бизнес-омбудсменом Псковской области Аркадием Мурылёвым
Еще новости
Общество

Дополнительные выплаты для учителей за работу на ЕГЭ предложили ввести в России

В России предложили ввести дополнительные выплаты для учителей за работу на ЕГЭ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В Рособрнадзоре и Минпросвещения инициативу партии поддержали.

Вопрос защиты прав учителей и школьников во время пандемии обсуждался на селекторном совещании «Единой России» при участии Рособрнадзора и Минпросвещения. Депутат Госдумы, координатор партпроекта «Новая школа» Алёна Аршинова отметила, что в «Единой России» предлагают установить дополнительную единовременную выплату для учителей за работу на ЕГЭ сверх уже предусмотренной оплаты.

Алёна Аршинова отметила, что в связи с резким переходом на дистанционное образование нагрузка на педагогов возросла.

«Многие из тех, кто задействован в организации и проведении ЕГЭ, не смогут использовать положенные им отпускные дни. В этой связи партия рекомендует всем субъектам России предусмотреть дополнительные выплаты учителям сверх уже установленных», — заявила Аршинова.

Региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников отметил, что инициативы о поддержке учителей очень актуальны и своевременны.

«В Псковской области помощь учителям – это выплаты из областного бюджета по 3 тыс. рублей тем, кто занимался  дистанционным обучением. Эта сумма, конечно, не столь велика, поскольку нагрузка значительно увеличилась. Преподаватели на 100% выкладываются, стараются, времени этому уделяют много. Потому такое решение было принято губернатором ещё в апреле, просьбу озвучивали и профсоюзы», - добавил Яников. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Дмитрий Бугряков: Семья и дети — гарантия будущего России
17 июня 2020
Дмитрий Бугряков: Семья и дети — гарантия будущего России
Пскович просит отремонтировать тротуарную плитку возле Ботанического сада
17 июня 2020
Пскович просит отремонтировать тротуарную плитку возле Ботанического сада
Школы Пскова готовятся к ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 июня 2020
Школы Пскова готовятся к ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сергей Аржаников: Для части сотрудников псковской типографии есть вакансии уже сейчас
17 июня 2020
Сергей Аржаников: Для части сотрудников псковской типографии есть вакансии уже сейчас
Некоторые псковские кафе начали процедуру ликвидации
17 июня 2020
Некоторые псковские кафе начали процедуру ликвидации
Каждому сотруднику Псковской областной типографии будут искать новое место работы
17 июня 2020
Каждому сотруднику Псковской областной типографии будут искать новое место работы
Начался ПАИ-live с бизнес-омбудсменом Псковской области Аркадием Мурылёвым
17 июня 2020
Начался ПАИ-live с бизнес-омбудсменом Псковской области Аркадием Мурылёвым
В Себежском районе скончался второй пациент с коронавирусом
17 июня 2020
В Себежском районе скончался второй пациент с коронавирусом

Идет загрузка...