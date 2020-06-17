Новая спортплощадка появилась в Великих Луках

17:56, 17 июня 2020, ПАИ

В Великих Луках в сквере Пушкина построена новая современная спортивная площадка. 17 июня состоялась приёмка объекта, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В ходе приёмки у городского управления ЖКХ, которое являлось заказчиком работ, не возникло никаких нареканий к подрядчику по монтажу спорткомплекса. «Площадка принята, работы выполнены в полном объёме», – отметил руководитель городского управления ЖКХ Павел Пейве.

Новый комплекс был приобретён на средства гранта, выигранного на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика ТОС» в номинации «Благоустройство и экология».

Заместитель главы Великих Лук Николай Андросович напомнил, что заявка на участие во всероссийском конкурсе была подана в 2019 году. «Город занял почётное второе место, всего в этой номинации было 296 заявок со всей страны. На средства гранта была установлена площадка, а также две скамейки рядом с ней», – рассказал он.

Председатель городского комитета по спорту и физической культуре Андрей Беляев отметил, что на новой спортплощадке одновременно смогут заниматься семь человек: два человека на тренажёрах и пять на перекладинах, скамьях для пресса и рукоходе. Однако заняться спортом на площадке великолучане смогут только после снятия ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса.