Более 20 тысяч рублей в сумке оставила псковичка на автобусной остановке

19:30, 17 июня 2020, ПАИ

24-летняя девушка забыла на автобусной остановке на улице Советской в Пскове сумку, в которой находились документы и более 20 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

О забытой сумке псковичка вспомнила, когда уже села в автобус и отправилась по маршруту. В результате сумка с содержимым была украдена 43-летней жительницей областной центра. Женщина дала признательные показания. Часть похищенного изъяли полицейские. Возбуждено уголовное дело.

А в посёлке Дедовичи днём 10 июня 33-летний ранее судимый местный житель вошёл через незапертую дверь в чужой дом на улице Иванова, откуда украл икону и два металлических распятия. Причинённый ущерб оценён в 10 тысяч рублей. Похищенное изъято. Ведётся проверка.

В посёлке Идрица Себежского района днём 14 июня от магазина на улице Ленина 32-летний мужчина украл велосипед, который затем изъяли полицейские. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ещё одна кража велосипеда произошла 10 июня из подъезда дома на проспекте Гагарина в Великих Луках. Полицейские установили подозреваемого – им оказался 36-летний безработный великолучанин. Велосипед изъят, проводится расследование.