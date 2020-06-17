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Общество

В России могут ввести налог для богатых

Возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами обсуждают в правительстве, пишет газета «Известия». В планах поднять НДФЛ до 15 % для тех, кто зарабатывает более 3 млн рублей в год.

Собеседник издания рассказал, что это принесёт в бюджет дополнительные 60 млрд рублей, которые могут пойти на борьбу с бедностью. Такая мера затронет 1 % россиян.

Отмечается сложность администрирования подобного налога. «Человек может получать доходы из разных источников – и каждый в отдельности не будет приносить ему более 3 млн рублей ежегодно. Для работодателя отследить все финансовые потоки своего сотрудника нереально», – пояснил собеседник.

В пресс-службе правительства сообщили изданию, что такие инициативы на проработку в профильный департамент не поступали.

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