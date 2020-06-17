2 088 человек заразились коронавирусом в Псковской области

23:48, 17 июня 2020, ПАИ

2 088 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram. За сутки число инфицированных возросло на 41.

«Ситуация на этой неделе значительно выправилась, но это, безусловно, не повод расслабляться», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что в трёх очагах были выявлены новые случаи: плюс два – на Великолукском мясокомбинате (завершено исследование всех контактных), плюс два – в Моринском психоневрологическом интернате, плюс один – в Порховской межрайонной больнице.

«Тем не менее в целом эпидемиологическая обстановка идёт на улучшение. Рассчитываем, что при сохранении аналогичной динамики сможем перейти к первому этапу снятия ограничительных мер. Окончательное решение примем на ближайшем заседании оперштаба», – добавил Михаил Ведерников.

Всего в Псковской области выздоровело 679 пациентов, за сутки – 40. Скончалось 19 человек. Специалисты провели 34 469 исследований на коронавирус (за сутки – 708).