Пьяный псковский пенсионер украл у соседа гитару

11:21, 18 июня 2020, ПАИ

В Пскове пенсионер проник в квартиру к соседу и украл гитару. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Инцидент произошёл 17 июня в доме на улице Конной. Мужчина выбил входную дверь в квартире отсутствующего соседа, украл гитару и попытался скрыться. Его заметили жильцы дома и вызвали полицию. Преступника задержали через некоторое время, им оказался 60-летний местный житель, который был нетрезвым. Гитара стоимостью около шести тысяч рублей изъята. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 16 июня в Великих Луках 61-летняя пожилая женщина сообщил, что от дома на Летнем переулке украли бетономешалку. В этой краже стражи порядка подозревают 41-летнего безработного местного жителя. Он дал признательные показания. Кражи также раскрыты в Великолукском и Новоржевском районах.

29-летний безработный, ранее судимый пскович подозревается в совершении целой серии краж на территории Псковского, Островского и Стругокрасненского районов. Причём кражи электроинструментов, мотоблоков и других вещей он совершал преимущественно из гаражей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время ведётся следствие.