Для сосудистого центра Великолукской межрайонной больницы приобрели ангиограф за 60 млн рублей

11:51, 18 июня 2020, ПАИ

Работу сосудистого центра приехал оценить глава региона Михаил Ведерников 18 июня, передаёт газета «Великолукская правда. Новости».

Благодаря новому оборудованию в Сосудистом центре можно будет оперировать и наблюдать пациентов на месте, без обращений в Псков. Для больницы были приобретены ангиограф стоимостью более 60 млн рублей, два УЗИ-аппарата за 30 млн рублей.

«В прошлом году, когда президент нам помощь оказал, мы приняли решение сделать два таких кардиологических центра в регионе — в Пскове и в Великих Луках. Чтобы Псковский центр обслуживал северную часть Псковской области, Великолукский - южную», - сообщил Михаил Ведерников.

Заведующий отделением кардиолог Алексей Шибут отметил, что работать будет проще ии эффективнее, и добавил, что ранее ангиограф в местной больнице был, но он технически намного слабее.

«Поставят новую, более усовершенствованную модель. С большим количеством функций», - отметил Алексей Шибут.

Оборудование мобильное. Использовать его можно будет в процессе операций.