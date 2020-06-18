Для сосудистого центра Великолукской межрайонной больницы приобрели ангиограф за 60 млн рублей
Работу сосудистого центра приехал оценить глава региона Михаил Ведерников 18 июня, передаёт газета «Великолукская правда. Новости».
Благодаря новому оборудованию в Сосудистом центре можно будет оперировать и наблюдать пациентов на месте, без обращений в Псков. Для больницы были приобретены ангиограф стоимостью более 60 млн рублей, два УЗИ-аппарата за 30 млн рублей.
«В прошлом году, когда президент нам помощь оказал, мы приняли решение сделать два таких кардиологических центра в регионе — в Пскове и в Великих Луках. Чтобы Псковский центр обслуживал северную часть Псковской области, Великолукский - южную», - сообщил Михаил Ведерников.
Заведующий отделением кардиолог Алексей Шибут отметил, что работать будет проще ии эффективнее, и добавил, что ранее ангиограф в местной больнице был, но он технически намного слабее.
«Поставят новую, более усовершенствованную модель. С большим количеством функций», - отметил Алексей Шибут.
Оборудование мобильное. Использовать его можно будет в процессе операций.