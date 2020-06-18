В Плюссе завершается строительство первого районного стадиона

17:01, 18 июня 2020, ПАИ

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) завершается в Плюссе. Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов проинспектировал объект в ходе рабочей поездки в свой избирательный округ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

На футбольном поле уже постелен искусственный газон – осталось только просыпать швы кварцевым песком. Собрано спортивное оборудование, смонтированы вагончики с раздевалками, подведено электричество. Решены вопросы по отводу воды с участка. По словам заместителя главы администрации района Натальи Ивановой, подрядчик уже на следующей неделе займётся устранением перечня недочётов и приступит к укладке прорезиненного покрытия на беговых дорожках. За пределами огороженного участка муниципалитет выполнит благоустройство своими силами.

«Я предлагаю не спешить. У нас нет каких-то установленных дат, к которым мы во что бы то ни стало должны сдать объект. Погода позволяет, пусть делают качественно, а мы будем спрашивать, чтобы и покрытие было приклеено, как положено по технологии, и асфальт был ровным, и лужи нигде не стояли», - отметил Александр Котов, осмотрев стадион.

Чёткие сроки сдачи ФОКОТа остались в прошлом году, выполнить все работы не удалось: сначала старт был отложен из-за долгих поисков подрядчика, затем вмешались погодные условия – в итоге асфальт местами положили с браком, а укладку искусственного покрытия перенесли на более благоприятный период. Весной коррективы в планы внёс коронавирус.

Сейчас работы возобновились, но уже в порядке устранения недочётов и без спешки – массовые мероприятия в регионе всё равно пока под запретом. Руководство района надеется, что при наступлении благоприятной ситуации стадион будет торжественно открыт соревнованиями.

«Этот объект жители района ждали даже не один десяток лет. Это наш первый стадион. И наши ребята достойны его. Даже в тех условиях, в которых им приходится тренироваться и заниматься спортом, они показывают высокие результаты на уровне Псковской области и России», - рассказала Наталья Иванова.

Почти такой же ФОКОТ был открыт пять лет назад в Великих Луках на острове Дятлинка. На очереди ещё три близнеца – в Печорах, в Себеже и в Пскове. Областному центру был передан комплекс, который не удалось построить в Новоржеве, – город оперативно решил все организационные вопросы и нашёл средства в муниципальном бюджете 2020 года на подготовку площадки.

«Строительство таких ФОКОТов проходит в рамках реализации проекта «Единой России» «Детский спорт», они отличаются лишь привязкой к местности. Хочется, чтобы этот проект продолжался и дальше. Мы очень рассчитываем, что каждый год у нас будет появляться в разных районах области по два таких спортивных объекта. Со своей стороны хочу поблагодарить губернатора Михаила Ведерникова – благодаря его поддержке в бюджете удалось найти необходимые средства на софинансирование, и нашего сенатора, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака – напомню, решение о строительстве в Плюссе ФОКОТа по партпроекту было принято им на основании обращений граждан. Здесь очень нужен этот спортивный объект. Он находится рядом со школой, но заниматься смогут и дети, и взрослые», - подытожил Александр Котов и подчеркнул, что и дальше за реализацией объекта будет осуществляться двойной контроль – за ходом работ следят депутаты-единороссы и представители районной администрации.