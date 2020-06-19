Названы самые опасные распространители коронавируса

07:44, 19 июня 2020, ПАИ

Дети до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса, считают ученые из Немецкого центра исследования инфекций. Об этом сообщает газета «Известия».

Коллектив ученых из Германии, Великобритании и Норвегии выяснил, что у зараженных коронавирусом людей всех поколений практически одинаковое количество частиц патогена в биологических жидкостях. Треть носителей до 6 лет могут передавать болезнь, среди взрослых на это «способна» почти половина.

При этом, как отмечается в исследовании, дошкольники не склонны дисциплинированно носить маски, не трогать лицо и регулярно мыть руки. Кроме того, дети часто играют на полу и «пробуют на вкус» разные предметы. Ситуация осложняется еще и тем, что зачастую болеют малыши бессимптомно, отмечают ученые. Сочетание всех этих факторов и заставило ученых отнести детей к самой опасной категории распространителей вируса.

Руководитель группы интегральных биоаналитических систем Института X-BIO ТюмГУ Дмитрий Андреев пояснил, что для того, чтобы дать адекватный прогноз, стоит ли ожидать увеличения числа случаев заражения после предстоящего открытия детсадов, требуются серьёзные работы по риск-менеджменту, определяющие оправданность и формы карантина.

«Кроме того, нужно связать карантинные меры с временными рамками иных способов противодействия биологической угрозе. Ведь если ребёнок заразился — заболел или стал вирусоносителем — то, по моему мнению, неизбежно заболеют и все уязвимые к вирусу совместно проживающие члены семьи», - считает эксперт.