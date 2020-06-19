Самосвал сбил велосипедиста в Псковском районе

15:43, 19 июня 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Мужчина на самосвале ГАЗ-53-14 сбил велосипедиста около деревни Забелино Псковского района. ДТП произошло 19 июня около 13:30, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

По словам очевидцев, мужчина, ехавший на велосипеде, находился в состоянии алкогольного опьянения. Перед подъезжавшим грузовиком велосипедист резко вильнул в сторону, в результате чего попал под колёса грузовика. После совершённого столкновения мужчину вместе с велосипедом протащило по дороге.

В результате ДТП велосипедист получил серьёзные травмы. Водитель вместе с очевидцами происшествия оказал пострадавшему медицинскую помощь до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Мужчина в тяжёлом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение города Пскова.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.