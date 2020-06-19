Минутой молчания 22 июня почтят память павших героев

17:38, 19 июня 2020, ПАИ

Память павших героев 22 июня вся Россия почтит минутой молчания. К всероссийской минуте молчания присоединятся телеканалы и радиостанции, а также организации, компании и россияне, сообщает администрация Псковской области.

22 июня в 12:15 вся страна затихнет для того, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся домой с полей сражения Великой Отечественной войны.

Минуту молчания представит советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актёр, тележурналист, народный артист СССР Игорь Кириллов.