0
19:54
ФОТОФАКТ: Жительница Палкино решила разводить павлинов
18:16
Жара в Псковской области постепенно сбавляет обороты
18:08
Роспотребнадзор недоволен скоплением людей на пляжах Пскова
18:03
Псковичи заполонили городской пляж (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:02
ФОТОФАКТ: В Пскове на городском пляже разметили дистанцию
17:57
ВИДЕО: Михаил Ведерников посетил захоронение жертв концлагеря в Моглино
17:38
Минутой молчания 22 июня почтят память павших героев
Еще новости
Общество

Минутой молчания 22 июня почтят память павших героев

Память павших героев 22 июня вся Россия почтит минутой молчания. К всероссийской минуте молчания присоединятся телеканалы и радиостанции, а также организации, компании и россияне, сообщает администрация Псковской области.

22 июня в 12:15 вся страна затихнет для того, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся домой с полей сражения Великой Отечественной войны.

Минуту молчания представит советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актёр, тележурналист, народный артист СССР Игорь Кириллов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
Тизер документального фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти» представил Госархив Псковской области Сразу несколько акций в честь 75-летия первого Парада Победы запустят в Псковской области Список зверствовавших в Пскове эстонских карателей рассекретила ФСБ Псковские поисковики нашли захоронение жертв концлагеря в Моглино Парады Победы пройдут в 28 российских городах Самой маленькой участницей акции «Бессмертный полк русской поэзии» стала четырёхлетняя псковичка В Псковской области разыскивают родственников погибшего псковича-красноармейца Бориса Лосева Житель Плюссы посадил кедровую аллею в рамках акции «Сад памяти» Госархив Псковской области принимает участие во Всероссийском патриотическом проекте «Памяти героев» О ключевых направлениях научной экспедиции рассказала доцент ПсковГУ
Посмотреть все материалы сюжета >>>

ФОТОФАКТ: Жительница Палкино решила разводить павлинов
19 июня 2020
ФОТОФАКТ: Жительница Палкино решила разводить павлинов
Жара в Псковской области постепенно сбавляет обороты
19 июня 2020
Жара в Псковской области постепенно сбавляет обороты
Роспотребнадзор недоволен скоплением людей на пляжах Пскова
19 июня 2020
Роспотребнадзор недоволен скоплением людей на пляжах Пскова
Псковичи заполонили городской пляж (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 июня 2020
Псковичи заполонили городской пляж (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ФОТОФАКТ: В Пскове на городском пляже разметили дистанцию
19 июня 2020
ФОТОФАКТ: В Пскове на городском пляже разметили дистанцию
ВИДЕО: Михаил Ведерников посетил захоронение жертв концлагеря в Моглино
19 июня 2020
ВИДЕО: Михаил Ведерников посетил захоронение жертв концлагеря в Моглино 1
Минутой молчания 22 июня почтят память павших героев
19 июня 2020
Минутой молчания 22 июня почтят память павших героев
Михаил Ведерников пообещал приобрести электронный орган для псковского колледжа искусств
19 июня 2020
Михаил Ведерников пообещал приобрести электронный орган для псковского колледжа искусств

Идет загрузка...