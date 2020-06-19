15 человек утонули в водоёмах в Псковской области

21:23, 19 июня 2020, ПАИ

С начала 2020 года на водоёмах Псковской области погибли 15 человек, из них трое – дети. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, последний печальный случай произошёл 11 июня в Пскове: в реке Мирожке утонул 57-летний мужчина.

Причинами гибели людей на воде по-прежнему являются нарушение правил безопасного поведения на воде, купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в местах, не предназначенных для этой цели, родительский недосмотр за детьми, неумение плавать, аварии с маломерными судами.

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области призывают псковичей соблюдать правила безопасного поведения на воде, не заходить в воду в нетрезвом состоянии, купаться только на оборудованных пляжах, не купаться ночью, не оставлять у воды детей без присмотра.