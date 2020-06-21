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Общество

2353 случая коронавируса зарегистрированы в Псковской области

Ещё 75 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки, общее число зарегистрированных случаев в регионе достигло 2 353. Об этом губернатор Псковской области сообщил в своём Instagram.

27 инфицированных за минувший день – великолучане, добавил Михаил Ведерников.

«Пока результаты недели на 144 меньше, чем за предыдущую. Впервые с начала пандемии заметное снижение, но, как я уже говорил, расслабляться рано», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что в действующих очагах коронавируса за прошедший день не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.

Количество выздоровевших после коронавируса в Псковской области возросло до 733, число погибших не изменилось – 19.

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